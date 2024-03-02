Кириенко заявил, что любые попытки бойкотировать Россию с треском провалились

то показал Всемирный фестиваль молодежи, добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи показал, что любые попытки ограничить или бойкотировать Россию оказались безуспешны. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мне кажется, что самое главное, что уже понятно, что любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились. Вы знаете, наверно, что в Организации Объединенных Наций 193 страны, у нас сейчас на площадке представители 190 стран - практически весь мир. При этом, что важно, ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, за право приехать они еще и поборолись", - сказал он, общаясь с журналистами в Сириусе.