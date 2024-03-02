Съезд народа Чечни принял резолюцию об активной гражданской позиции на выборах

Помимо делегатов из Иордании, Сирии, США и стран Европы, в мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона и депутаты Госдумы РФ

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Участники всемирного съезда народа Чеченской Республики приняли резолюцию, призывающую чеченцев проявить активную гражданскую позицию на предстоящих выборах президента РФ. Помимо делегатов из Иордании, Сирии, США и стран Европы, в мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, депутаты Госдумы РФ, общественники, передает корреспондент ТАСС.

"Россия сегодня является современной страной, где защищены права всех граждан всех национальностей и вероисповеданий. И долгом каждого гражданина и патриота является защита созданного уровня благополучия путем активного участия в важных для страны общественно-политических событиях. Уверен, что народ Чеченской Республики в очередной раз проявит сплоченность и сделает правильный выбор, который определит будущее нашей страны", - отметил в своем выступлении глава Чечни Рамзан Кадыров.

Съезд, где обсуждались глобальные политические процессы и предстоящие выборы, состоялся в субботу в Грозном. Организаторы отмечают, что подобные встречи показали свою эффективность. По итогам предыдущих съездов чеченским народом были приняты важные решения по основным общественно-политическим событиям из жизни республики и всей страны.

В свою очередь Кадыров отметил, что население Чечни - "одна единая семья", которая по призыву выходит на выборы и любые другие мероприятия.

"У нас менталитет, обычаи, традиции. Когда мы говорим друг другу - все слышат и все выходят на выборы, на любые. Они слушают руководство республики, общественность, духовенство, поэтому явка и голосует за тех людей, за которых мы говорим. Я уверен, что в этом году невероятная явка будет", - сказал журналистам глава Чечни.

Первый съезд народов Чеченской Республики состоялся в 2002 году в Гудермесе по инициативе Ахмат-Хаджи Кадырова. Тогда делегаты приняли резолюцию, в которой был определен выбор чеченского народа: остаться в составе России и быть ее полноправным членом, а также принято решение о проведении референдума и принятии Конституции Чечни.