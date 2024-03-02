Лавров заявил, что РФ может пересмотреть отношения с Арменией из-за позиции Еревана

Глава МИД России отметил, что Армения повелась на обещания помощи со стороны Запада, который на деле добивается от нее разрыва отношений с РФ и интеграционными структурами в регионе

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Признание Арменией ошибочности изначально взятого курса на сближение с Россией может привести к существенному пересмотру двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Чтобы говорить, что с 1991 года Армения взяла во всем ошибочный курс в отношениях с Россией, нужна, мягко говоря, политическая смелость, - отметил он в связи с соответствующими высказываниями представителей нынешнего руководства в Ереване. - Если это оценка всего армянского руководства, и она опирается на мнение всего армянского народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".

"Мы не можем запретить делать какие-то заявления, объявления в отношении наших будущих связей, но в конечном итоге все должны опираться на мнение своих народов", - добавил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Армения повелась на обещания помощи со стороны Запада, который на деле добивается от нее разрыва отношений с РФ и интеграционными структурами в регионе. "Армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, которые обхаживают Ереван, которые обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и теми интеграционными структурами, которые созданы в нашем общем регионе, - отметил он. - Запад не скрывает этого. Это главная цель Запада и в отношениях со странами Центральной Азии, и с Арменией, и с другими государствами постсоветского пространства".

Тем не менее армянское руководство до сих пор официально не подтвердило своего окончательного решения, констатировал министр. Вместо этого, по его словам, политики в Ереване лишь рассуждают, стоит ли "подморозить" или заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности, а то и вовсе покинуть ОДКБ, тогда как Евразийский экономический союз им все еще интересен, так как от него Армении кое-что перепадает.

"Такая не очень приглядная картина складывается, - резюмировал Лавров. - Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах".