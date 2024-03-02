"Партия войны" на Западе и враги друзей Армении. Заявления Лаврова в Анталье

Россия готова к переговорам по Украине, но при условии учета своих законных интересов и соблюдения Киевом норм международного права. На этом фоне на Западе резко активизировалась "партия войны" с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Министр считает, что Запад подталкивает Армению к разрыву с Россией и не хочет установления мира в Палестине, населению которой угрожает этническая чистка.

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

Условия для Украины

Москва не отказывается от переговоров по Украине, но серьезных предложений, которые бы учитывали интересы России, не поступало: "Серьезных - я имею в виду предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон".

Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать "элементарные нормы международного права, включая уважение прав человека".

У России "нет никакого права и возможности предавать русских людей на Донбассе, в Новороссии". "За этих людей мы воюем и будем воевать до тех пор, пока они не будут в безопасности и пока их права не будут полностью уважаться".

Западная "партия войны"

Запись разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus стала "кричащим разоблачением", свидетельством противостояния канцлера Германии Олафа Шольца и Бундесвера.

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина, президента Франции Эмманюэля Макрона и разговор немецких генералов говорят о том, что "партия войны" не хочет менять свой курс на "нанесение России стратегического поражения".

Фактов, свидетельствующих о том, что Запад стремится к военному решению ситуации на Украине, предостаточно, но "еще больше фактов показывает полную провальность и тупиковость такого курса".

"Если Запад захочет отступить и потерять лицо, это всегда в политике приветствуется, если это только помогает достижению мира, <...> мы не будем мешать им это сделать таким способом, чтобы им казалось, что они спасли свое лицо. Но сейчас ничего подобного даже не просматривается".

Армения и обещания Запада

Российская сторона сожалеет, что Ереван принял "сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией, на обвинение России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом": "Это не по-союзнически, конечно".

Есть лица, которые "потирают руки" и не скрывают желания "убрать Россию из региона Южного Кавказа": "Это те самые политические инженеры, которые привыкли из своих апартаментов руководить всем миром".

"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей".

Армения повелась на обещания помощи со стороны Запада, который на деле добивается от нее разрыва отношений с Россией и интеграционными структурами в регионе: "Это главная цель Запада и в отношениях со странами Центральной Азии, и с Арменией, и с другими государствами постсоветского пространства".

Перспективы для Палестины

"Мы убеждены в том, что палестинское государство - это не прихоть, это не просто решение ООН, которое когда-то приняли. Это решение, без выполнения которого нельзя остановить насилие на Ближнем Востоке".

США и другие страны Запада "носятся с идеей" объявления Палестины 194-й страной ООН, а на земле оставить все как есть, "и тем самым отвлечь внимание на пропагандистский эффект".

Операция по зачистке Рафаха, где находятся около двух третьих жителей сектора Газа, может привести к большому количеству беженцев в Египет: "Это неприемлемо, это будет этническая чистка фактически".

Москва предлагает сторонникам движений ФАТХ и ХАМАС "объединиться, примириться на тех условиях, которые содержатся в платформе Организации освобождения Палестины".

Отношения Сирии и Турции