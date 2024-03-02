Лавров: РФ развернет дополнительные вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД России отметил, что все долгие десятилетия добрососедства прошли прахом

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Россия развернет дополнительные вооружения в связи с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом, Швеция уже заключила соглашение с США, согласно которому Вооруженные силы США имеют право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты, - сказал он. - Вывод, который мы будем делать для нашей безопасности, заключается в том, что у нас уже принято организационное решение: создан Московский военный округ, Ленинградский военный округ, там будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем угрозам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции".

Швеция и Финляндия подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года. Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. В начале недели парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Как сообщили ТАСС дипломатические источники, ожидалось, что официальная церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО пройдет 1 марта. Однако, как сообщал Bloomberg, она может быть отложена до следующей недели.