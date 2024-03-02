Путин назвал братство народов главной силой России

Президент РФ отметил, что оно помогает стране покорять новые вершины

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Братство народов всегда было и остается главной опорой и преимуществом России, которое помогает покорять ей новые вершины, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к Всемирному фестивалю молодежи.

"Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм", - подчеркнул он.