Путин заявил, что в России всегда держат слово и не используют улыбку как маску

По словам президента, "такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках Всемирного фестиваля молодежи"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску, заявил президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии открывающемуся Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Он выразил уверенность, что участники мероприятия смогут сами в этом убедиться.

"Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешевая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем наше слово, то всегда его держим", - обратился Путин к участникам церемонии открытия.

"Не сомневаюсь, такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках Всемирного фестиваля молодежи", - добавил глава государства.

"Вы, молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может быть и должен быть безопасный, справедливый мир, - обратился Путин. - И именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками".

Путин обратил внимание, что фестиваль начинает работу в весенние дни. "А в культурах мира они символизируют не только пробуждение природы, но и новые надежды, обновление самой светлой мечты, веру в успех и в будущее и, конечно, в любовь", - заключил глава государства, объявляя ВФМ открытым.