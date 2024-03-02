2 марта, 19:25

Захарова: у немцев есть шанс добиться от властей диалога о разговоре военных ФРГ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что комментарии от немецких правительственных структур исходят не от их официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники и носят "чудовищно разнонаправленный характер"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Граждане Германии имеют шанс добиться от властей прямого диалога об обнародованном разговоре военных ФРГ и том, куда и кто ведет страну. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Что известно о публикации беседы германских военных об атаке на Крымский мост

Дипломат обратила внимание, что комментарии от немецких правительственных структур относительно скандальной аудиозаписи исходят не от их официальных представителей или письменных заявлений ведомств, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники и носят "чудовищно разнонаправленный характер". "Так, [канцлер Германии] Олаф Шольц обещает разобраться, а заместитель председателя комитета Бундестага по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер не видит ничего плохого в провале немецкой контрразведки и военных", - указала она.

"Думаю, сейчас у немцев уникальный шанс спасти самих себя - потянуть за эту ниточку и добиться от официальных властей прямого разговора о том, что же происходит в Германии, что это за разговор, куда и кто ведет страну", - отметила представитель российского дипведомства.

При этом Захарова подчеркнула, что разрозненные реакции германских властей говорят об отсутствии единой власти в стране. "Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии, - добавила она. - Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией. Немцы пишут о schattenstaat - "теневом государстве". Но все материалы на эту тему пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов".

В связи с этим дипломат отметила, что единственный смысл существования СМИ в Германии - "поддерживать иллюзию народной демократии". "Вся информация искажается, ее подача режиссируется, а ответственность с власти снимается", - резюмировала Захарова. 

Теги:
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна