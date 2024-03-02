Захарова: у немцев есть шанс добиться от властей диалога о разговоре военных ФРГ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что комментарии от немецких правительственных структур исходят не от их официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники и носят "чудовищно разнонаправленный характер"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Граждане Германии имеют шанс добиться от властей прямого диалога об обнародованном разговоре военных ФРГ и том, куда и кто ведет страну. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что комментарии от немецких правительственных структур относительно скандальной аудиозаписи исходят не от их официальных представителей или письменных заявлений ведомств, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники и носят "чудовищно разнонаправленный характер". "Так, [канцлер Германии] Олаф Шольц обещает разобраться, а заместитель председателя комитета Бундестага по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер не видит ничего плохого в провале немецкой контрразведки и военных", - указала она.

"Думаю, сейчас у немцев уникальный шанс спасти самих себя - потянуть за эту ниточку и добиться от официальных властей прямого разговора о том, что же происходит в Германии, что это за разговор, куда и кто ведет страну", - отметила представитель российского дипведомства.

При этом Захарова подчеркнула, что разрозненные реакции германских властей говорят об отсутствии единой власти в стране. "Элиты, власть и народ не имеют ни ответственности друг перед другом, ни обратной связи. Это прямое доказательство отсутствия демократии, - добавила она. - Существует невидимая (и неведомая) для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе сила внутри государственного аппарата ФРГ, которая сейчас и управляет Германией. Немцы пишут о schattenstaat - "теневом государстве". Но все материалы на эту тему пессимизируются, удаляются и подвергаются цензуре, а на авторов наклеивают ярлык конспирологов".

В связи с этим дипломат отметила, что единственный смысл существования СМИ в Германии - "поддерживать иллюзию народной демократии". "Вся информация искажается, ее подача режиссируется, а ответственность с власти снимается", - резюмировала Захарова.