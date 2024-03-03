Глава института воспитания призвала ходить на выборы с детьми

По словам Натальи Агре, для родителей с детьми младшего возраста - это повод продолжить "Разговоры о важном" в кругу семьи, объяснить роль главы государства и вклад каждого гражданина в жизнь страны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уважение к государственным символам растет у детей и молодежи в России, для его поддержания нужно сформировать семейную традицию ходить на выборы всем вместе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Агре.

"Мы видим, что воспитательная работа в системе образования приносит свои результаты, у детей и молодежи растет уважение к государственным символам, теперь к школе должна присоединиться семья: для этого нужно сформировать семейную традицию ходить на выборы вместе", - сказала она.

По словам Агре, для родителей с детьми младшего возраста - это повод продолжить "Разговоры о важном" в кругу семьи, объяснить роль главы государства и вклад каждого гражданина в жизнь страны, принять участие в городских и сельских мероприятиях, после голосования запланировать интересный досуг. Для родителей с детьми-подростками будет уместным обсудить свой выбор, ознакомиться с предвыборными программами кандидатов.

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта.