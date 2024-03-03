Посол РФ в Экваториальной Гвинее вручил копии верительных грамот

В Малабо высоко оценили достигнутый уровень отношений с Москвой

НАЙРОБИ, 3 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству Георгий Тодуа вручил копии верительных грамот в МИД страны. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

"27 февраля в министерстве иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи прошла торжественная церемония вручения копий верительных грамот послом России в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству Георгий Тодуа главе внешнеполитического ведомства республики Симеону Ойоно Эсоно Анге", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Малабо высоко оценили достигнутый уровень отношений с Москвой, которые базируются на принципах уважения и взаимного учета интересов. "Был подтвержден твердый настрой Москвы и Малабо на практическую реализацию договоренностей об укреплении двустороннего взаимодействия в различных областях", - добавили в посольстве.

Ранее в ноябре 2023 года президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. На встрече в том числе обсуждался вопрос открытия диппредставительства РФ в Малабо.