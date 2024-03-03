Москалькова назвала слабой реакцию ООН, СЕ и ОБСЕ на данные об обстрелах ВСУ населения

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что почти ежедневно информирует правозащитные структуры о фактах обстрелов мирного населения

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что почти ежедневно информирует правозащитные структуры ООН, СЕ и ОБСЕ о фактах обстрелов мирного населения украинскими вооруженными силами, но реакция от них "очень слабая и односторонняя".

"Почти что каждый день я направляю заявления и письма верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару по правам человека Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ о конкретных фактах обстрелов мирного населения [со стороны ВСУ] и гибели ни в чем не повинных людей. Реакция была, но очень слабая и очень односторонняя и, конечно, на этом фоне мы все надеемся, что сможем выработать и укрепить инструментарий нашего общего международного защитного мира для прав человека", - сказала Москалькова на рабочей сессии VII Глобального форума молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Омбудсмен рассказала, что была вынуждена выйти из европейских интеграционных площадок, потому что ей не дали на равных в них участвовать. По ее словам, с заинтересованными странами были созданы альтернативные площадки, такие как Евразийский альянс омбудсменов, комиссия СНГ по правам человека, Ежегодная международная конференция омбудсменов. "Используем эти площадки для того, чтобы помогать конкретному человеку", - сказала Москалькова.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.