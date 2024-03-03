Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в юго-западной части села Работино

Боевые действия активизировались в районе Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Российские военные продвинулись вперед в юго-западой части населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить о Работино, есть успехи в юго-западной части населенного пункта, есть небольшое продвижение. Идут бои сверхвысокой интенсивности, противник бросает боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) вперед, наши их уничтожают, идут встречные атаки, инициатива в руках наших ребят", - рассказал Рогов.

По его словам, российские подразделения успешно продвигаются вперед и восточнее Работино, со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Собеседник агентства добавил, что активизировались боевые действия в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка.

В субботу Рогов сообщил ТАСС, что российские военные возобновили штурмовые действия в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.