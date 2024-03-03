Эксперт: Запад при подготовке дипломатов отказывается от изучения международных отношений

По словам программного директора Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Сушенцова, подобная стратегия "резко сокращает потенциал для формирования правильного понимания своего оппонента или своего союзника, правильного понимания его интересов, правильного понимания его приоритетов"

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Западные страны готовят дипломатов в качестве условных бюрократов, отказываются от изучения истории международных отношений. Такое мнение выразил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов.

"В некоторых западных государствах в дипломатических школах отказываются от изучения истории международных отношений. И падает подготовка в сфере регионоведения, сокращается преподавание иностранных языков, дипломатов там готовят просто как условных бюрократов, специалистов по широкому перечню проблем", - сказал он, выступая в ходе Мастерской Валдая "Будущее многополярного мира: как будет выглядеть мир в 2040 году?" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

По словам эксперта, подобная стратегия "резко сокращает потенциал для формирования правильного понимания своего оппонента или своего союзника, правильного понимания его интересов, правильного понимания его приоритетов". "Конечно, это очень сильно затрудняет навигацию в сфере все усложняющихся международных отношений", - отметил Сушенцов.

В этой связи аналитик привел пример с внешнеполитическим курсом Финляндии в отношении РФ. Так, по его мнению, республика, закрывшая в прошлом месяце в министерстве иностранных дел департамент, специализировавшийся на России, "окажется в конце длинного перечня стран, которые будут нормализовывать отношения с РФ в течение нескольких лет, потому что она, по сути, делегировала возможность определения своих внешнеполитических интересов, приоритетов к своему союзнику, старшему союзнику". "И это, на наш взгляд, в условиях развития международных отношений скорее ошибка, чем преимущество, потому что в этой новой международной среде соперничества крупных стран нужна самостоятельность, нужна субъектность, нужно определять свои собственные интересы за себя, не позволять кому-то их определять от себя", - подчеркнул эксперт.

Международные усилия по "борьбе за мир"

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев выразил уверенность, что в настоящий момент международные усилия необходимо сосредоточить на "борьбе за мир". "Это коллективные и индивидуальные усилия, интеллектуальные и физические, направленные на то, чтобы силовая политика не приводила мир, человечество и государства от одной войны к другой войне постоянно. Для того чтобы страны могли развиваться вне зависимости от того, как развиваются отношения между великими державами, и чтобы великие державы свои действия, свое поведение ограничивали, включали в него, интегрировали полностью интересы всего остального человечества", - пояснил эксперт.

По его словам, достижение этой цели будет возможно, если участники международных отношений научатся проявлять эмпатию, чтобы лучше понимать друг друга. "Мы совершенно не обязаны друг с другом во всем соглашаться. Но мы обязаны понимать, почему другие народы и цивилизации думают тем или иным образом о себе, - отметил Бордачев. - Это не значит, что мы примем позиции друг друга и отношения между нами сразу же станут прекрасными. Такого не бывает и не может быть. Но если мы знаем, если мы проявляем эмпатию, если мы проявляем понимание того, почему другие поступают тем или иным образом, нам в конечном итоге будет легче находить баланс и компромисс наших интересов".

Эксперт назвал такой баланс "лучшим, чего можно добиться" в условиях, когда полное окончание любого противостояния и наступление "вечного мира" на Земле не представляется реалистичным.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.