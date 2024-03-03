В Херсонской области закончилось предварительное голосование на выборах президента России

Основные дни голосования пройдут 15, 16 и 17 марта

ГЕНИЧЕСК, 3 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации завершилось в Херсонской области. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

"В Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует полностью. Участие приняли избиратели на 172 избирательных участках Херсонской области", - сообщила Марина Захарова.

По ее словам, в основные дни голосования 15, 16 и 17 марта в Херсонской области будет работать 61 стационарный участок.