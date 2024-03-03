В Херсонской области заявили, что Украина пыталась сорвать голосование в регионе

Председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова сообщила, что поступали угрозы сотрудникам комиссий и избирателям, а также происходили обстрелы

ГЕНИЧЕСК, 3 марта. /ТАСС/. Киевский режим пытался сорвать предварительное голосование на выборах президента РФ в Херсонской области - поступали угрозы сотрудникам комиссий и избирателям, а также происходили обстрелы. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

"Несмотря на все провокации Украины, досрочное голосование прошло без нарушений и жалоб от наших избирателей. Избиратели активно шли и отдавали свой голос за кандидата, которому они доверяют будущее своего региона и России в целом. С помощью дронов и другого оружия <...> Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, Голопристанском муниципальном округе, Горностаевском и Великолепетихском", - сообщила глава Избирательной комиссии Херсонской области.

Она отметила, что члены избирательных комиссий на время обстрелов уходили в укрытия, после чего продолжали работу. "Несмотря на огромное количество угроз, которые звучали в адрес членов комиссий и избирателей, они шли на участки", - подчеркнула Марина Захарова.