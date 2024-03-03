В РФ заявили, что стратегия научно-технологического развития поможет ответить на вызовы

Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что нужно выйти за рамки сегодняшних идей и представлений и найти какие-то новые решения, которые позволят обеспечить сохранение Земли как общего дома

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Новая стратегия научно-технологического развития России поможет ответить на большие вызовы, стоящие перед всем человечеством, убежден помощник президента России Андрей Фурсенко.

"Это документ, который выходит за рамки задач только для России. И главная задача, идея этой стратегии - то, что наука является ключевым инструментом для ответа на так называемые большие вызовы. Что это такое? Это те проблемы, угрозы и возможности, которые не получится решить, преодолеть или реализовать только за счет увеличения ресурсов в рамках имеющихся сегодня представлений", - сказал Фурсенко в ходе дискуссии о международном научном сотрудничестве на Всемирном фестивале молодежи.

По его словам, нужно выйти за рамки сегодняшних идей и представлений и найти какие-то новые решения, которые позволят обеспечить сохранение Земли как общего дома, и сделать так, чтобы всем ее жильцам было хорошо.

О стратегии

В документе, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации, определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития России, а также устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.

В соответствии с обновленной стратегией целью научно-технологического развития РФ является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных проектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. Предлагается сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, повысить восприимчивость экономики и общества к новым технологиям, развивать наукоемкое предпринимательство.

Помимо этого, согласно стратегии, в РФ будут созданы инфраструктура и условия для проведения научных исследований и разработок, а также сформирована эффективная система управления в области науки, технологий и производства. Также будет вестись работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи, сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки, повышению престижа профессии ученого и инженера.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.