Балицкий заявил о высокой активности запорожских избирателей на выборах президента России

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Избиратели Запорожской области активно принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Видим большую активность людей, процесс голосования проходит спокойно, без нарушений. За что большая благодарность членам избирательных комиссий и представителям органов правопорядка, Росгвардии, военной комендатуры, которые обеспечивают безопасность как избирателей, так и работников комиссий", - написал глава Запорожской области.
Он также напомнил, что с помощью приложения "Мобильный избиратель" жители Запорожской области могут принять участие в выборах президента России, находясь в других регионах.
"Жители Запорожской области видят изменения, видят будущее, и во многом именно с этим связана их высокая активность. Участие в больших президентских выборах для наших людей очень важно", - подчеркнул Евгений Балицкий.