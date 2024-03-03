Балицкий заявил о высокой активности запорожских избирателей на выборах президента России

По словам губернатора, жители могут принять участие в голосовании, находясь в других регионах, с помощью приложения "Мобильный избиратель"

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Избиратели Запорожской области активно принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Видим большую активность людей, процесс голосования проходит спокойно, без нарушений. За что большая благодарность членам избирательных комиссий и представителям органов правопорядка, Росгвардии, военной комендатуры, которые обеспечивают безопасность как избирателей, так и работников комиссий", - написал глава Запорожской области.

Он также напомнил, что с помощью приложения "Мобильный избиратель" жители Запорожской области могут принять участие в выборах президента России, находясь в других регионах.

"Жители Запорожской области видят изменения, видят будущее, и во многом именно с этим связана их высокая активность. Участие в больших президентских выборах для наших людей очень важно", - подчеркнул Евгений Балицкий.