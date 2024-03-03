Досрочное голосование на выборах президента РФ в Херсонской области прошло без нарушений

Как уточнил председатель общественной палаты региона Игорь Качур, безопасность голосующих на избирательных участках обеспечивалась на максимальном уровне

ГЕНИЧЕСК, 3 марта. /ТАСС/. Нарушений на досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации в Херсонской области выявлено не было.

Об этом заявил председатель общественной палаты региона Игорь Качур.

"По результатам контроля наблюдателей штаба за деятельностью избирательных участков на этапе досрочного голосования по всей территории Херсонской области не зафиксировано нарушений законности, отклонений от регламента избирательного процесса и каких-либо значимых технических проблем. Безопасность голосующих на избирательных участках обеспечивалась на максимальном уровне, непредубежденная позиция общественных наблюдателей зафиксировала абсолютную законность, легитимность и прозрачность избирательного процесса, и также позволила удостовериться в профессионализме членов избирательных комиссий и высоком уровне готовности к проведению основных дней голосования", - сказал Качур.