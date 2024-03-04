Сотрудники самого северного заповедника России проголосовали на выборах президента страны

Также свой выбор сделали метеорологи и военнослужащие острова Врангеля

ТАСС, 4 марта. Сотрудники заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке, а также метеорологи и военнослужащие досрочно проголосовали на выборах президента РФ, сообщила ТАСС председатель ТИК городского округа Эгвекинот Ольга Титорчук.

"Члены УИК № 37 добрались до самого северного заповедного уголка нашей страны - острова Врангеля в Северно-Ледовитом океане. Работники метеослужбы, сотрудники заповедника с одноименным названием, военнослужащие смогли сделать свой выбор. Погода была прекрасная, морозная, и члены избирательной комиссии своими глазами увидели красоту русской Арктики", - сказала Титорчук.

Более 4 тыс. избирателей в удаленных труднодоступных районах Чукотки примут участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ. Члены участковых избирательных комиссий будут добираться до них на вертолетах и технике высокой проходимости. Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

"Остров Врангеля" - самый северный природный заповедник России. Он занимает два острова Чукотского моря - Врангеля и Геральд, а также прилегающую акваторию.