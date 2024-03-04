На Камчатке каюры "Берингии" досрочно проголосовали на выборах президента России

Для них на маршруте гонки установили палатку участковой избирательной комиссии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Участники гонки на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Для них на маршруте гонки была установлена специальная палатка участковой избирательной комиссии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Участники большой гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2024" проголосовали досрочно на выборах президента Российской Федерации. В поселке Эссо, в 60 км от старта, была размещена специальная палатка участковой избирательной комиссии для голосования", - говорится в сообщении.

Гонка "Берингия" в 2024 году стартовала из села Эссо 4 марта. Каюры вместе с упряжками пройдут около 1 450 м по тундре. Победители получат денежные призы.

В краевом избиркоме сообщили ТАСС, что на Камчатке 23 участковых избирательных комиссии будут задействованы в организации досрочного голосования в труднодоступных районах полуострова. Камчатским избирателям доступны все способы голосования: досрочно, удаленно, с помощью приложения "Мобильный избиратель", лично на участке и другие.