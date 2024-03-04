Балицкий заявил, что ВСУ бьют по инфраструктуре из-за отсутствия успехов на фронте

По словам губернатора Запорожской области, за последний месяц украинские военные несколько раз обстреливали населенные пункты региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирной инфраструктуре Запорожской области, потому что у них нет побед на фронте, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью "Известиям".

"Сегодня они [ВСУ] бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей", - считает Балицкий.

Только за последний месяц ВСУ несколько раз обстреливали населенные пункты Запорожской области. 2 марта оперативные службы региона сообщали о том, что ВСУ нанесли удар неуправляемыми снарядами по Энергодару, 29 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по селу Заря в Черниговском районе, одна ракета взорвалась рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода. 23 февраля украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Васильевке. 10 февраля они нанесли комбинированный удар беспилотником и артиллерией по селу Великая Знаменка Запорожской области, 3 дома разрушены, еще 10 повреждены.