В Приангарье явка на выборах в местах проживания малочисленного народа превысила 80%

Избирательные бюллетени и информационные плакаты под охраной полиции доставили в Тофаларию на вертолетах

ТАСС, 4 марта. Явка на досрочном голосовании на выборах президента России в Тофаларии (Иркутская область) - местах проживания коренного малочисленного народа Сибири тофаларов - превысила 80%. Об этом ТАСС сообщили в областном избиркоме.

"В Тофаларии населенные пункты Алыгджер, Нерха и метеостанция Нерой проголосовали, явка более 80%. Верхняя Гутара голосует сегодня", - сообщили в избиркоме. Избирательные бюллетени и информационные плакаты под охраной полиции были доставлены в Тофаларию на вертолетах.

Тофалары (тофы) живут в Тофаларии, юго-западной части Нижнеудинского района Иркутской области. Их численность менее 1 тыс. человек. Практический каждый взрослый мужчина в Тофаларии - охотник и опытный проводник по тайге.

В избиркоме напомнили, что досрочное голосование на выборах главы государства проходит в отдаленных и труднодоступных местностях. Такие территории есть в Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Куйтунском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Чунском и других районах. Всего там зарегистрировано более 9 тыс. избирателей. Добираются члены комиссий до удаленных территорий на авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также используя суда на воздушной подушке. Первыми на выборах президента в конце февраля проголосовали работники метеостанции Хадама в Нижнеудинском районе.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.