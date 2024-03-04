Аксенов допустил продолжение работы на своем посту при поддержке населения и президента

Глава Крыма заявил, что "не держится за кресло и никогда не держался"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов, срок полномочий которого истекает в 2024 году, допустил продолжение работы на своем посту в случае поддержки со стороны президента Владимира Путина и населения региона.

Аксенов был избран главой Республики Крым Госсоветом региона в сентябре 2019 года. Тогда его кандидатура, внесенная президентом в региональный парламент, получила единогласную поддержку.

"Если есть доверие президента и крымчан, значит, надо работать дальше. Если нет - надо уходить. Это главное. За кресло не держусь и никогда не держался", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Согласно крымской конституции, глава республики является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Он избирается сроком на пять лет, но не более двух раз, и определяет основные направления развития региона.

Аксенов родился в 1972 году в городе Бельцы Молдавской ССР. В ходе "Крымской весны" 27 февраля 2014 года решением Верховного совета Автономной Республики Крым был назначен на должность председателя Совета министров. В марте 2014 года был в числе подписантов межгосударственного договора о принятии полуострова в состав России и образовании в ее составе новых субъектов.