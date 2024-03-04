Глава Крыма заявил, что госпереворот в Киеве произошел еще в декабре 2013 года

Как отметил Сергей Аксенов, власти Крыма в этих условиях решили искать пути для защиты региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Государственный переворот на Украине произошел еще в декабре 2013 года, когда ОМОНу запретили разгонять "евромайдан" в центре Киева. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

В ноябре 2013 года в Киеве начались протесты в ответ на приостановку правительством Украины подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В результате многомесячной акции 22 февраля 2014 года президент Виктор Янукович был отстранен от власти.

"В Киеве государственный переворот на самом деле случился после того, как в декабре [2013 года], когда ОМОН сделал попытку разгона "майдана", а потом "откатился" по команде сверху назад. Я уже тогда сказал: все, конец Украине, - отметил собеседник агентства. - Как только тело первого погибшего милиционера на майдане начали таскать за собой все эти протестующие, я сказал: все, если правоохранитель мертвый возле сцены лежит, когда выступают там оппозиционеры, этого государства нет и не будет".

Власти Крыма в этих условиях решили искать пути для защиты региона. "20 февраля [2014 года] начали двигаться в создании крымского ополчения, набирали людей, и 23-го уже все были на площади [перед Верховным советом Крыма]. Тогда в ряды крымского ополчения записалось более 5,5 тыс. человек", - напомнил Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что формирование ополчения шло на фоне дестабилизации Украины. "Мы понимали, с кем имеем дело, понимали, что ни закона, ни конституции на Украине уже нет, да и самого государства нет. Как раз 22 февраля в Симферополе прошла траурная церемония прощания с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут", которые погибли на "майдане". До этого, 20 февраля, вооруженные националисты напали в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области на автобус с крымчанами, которые участвовали в "Антимайдане". В результате нападения были жертвы. Так что никаких иллюзий у нас не было".

Говоря о причинах успеха "Крымской весны", Аксенов отметил, что важную роль сыграло единство жителей полуострова. "Пророссийским силам, прежде всего партии "Русское единство", Русской общине Крыма, удалось организовать достаточно массовое народное сопротивление. А республиканская власть в лице Верховного совета и его председателя Владимира Андреевича Константинова не испугалась угроз агрессивного "майданутого" меньшинства и не уступила давлению киевских мятежников", - сказал глава региона.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.