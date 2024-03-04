Аксенов: провозглашение суверенитета Крыма дало вхождению в РФ правовую безупречность

Глава республики подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Русского мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Провозглашение в 2014 году независимости Крыма обеспечило юридическую безупречность его вхождения в состав России. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Напомню, к слову, что 17 марта 2014 года, сразу после референдума, Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. Это было необходимо, чтобы обеспечить юридическую безупречность принятия новых субъектов в состав Российской Федерации", - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Русского мира. "Крымчане боролись не за независимость, а за воссоединение с Россией - это была наша крымская мечта, - отметил собеседник агентства. - А независимость полуострова - это утопия в духе Василия Аксенова (автор утопического романа "Остров Крым", который представляет собой альтернативную версию итогов Гражданской войны в России - прим. ТАСС)".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.