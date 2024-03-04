Балицкий: Макрон не понимает, что европейцы не хотят воевать на Украине

По словам губернатора Запорожской области, у ЕС для этого нет ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Так губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал "Известиям" заявление Макрона о возможности ввода войск НАТО на Украину.

"Это человек, который живет в своем определенного рода вакууме, в том числе информационном. И он не позволяет объективно оценивать ситуацию. Макрон не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Они не могут - у них нет сегодня ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри", - заявил Балицкий.

Он также отметил, что не видит перспектив в переговорах с Украиной. "Если говорить о моем субъективном мнении, я категорически против переговоров с фашистами. В принципе против. Только до полной победы. Мы бы очень не хотели, чтобы любое тление фашизма осталось. Нам сегодня пришлось доделывать за нашими дедами, и нужно, чтобы нашим детям не пришлось переделывать за нас и сталкиваться с фашизмом", - подчеркнул Балицкий.