Посол Германии прибыл в МИД РФ

Источник ранее сообщил, что Александера Ламбсдорфа вызвали в министерство в связи с опубликованным разговором германских офицеров по атакам на Крымский мост

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф прибыл в МИД России на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщил источник ТАСС, дипломат вызван в министерство в связи с опубликованным разговором германских офицеров по атакам на Крымский мост.

Немецкий посол проследовал в дипведомство, отказавшись отвечать на вопросы журналистов, ожидавших у входа в здание МИД.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также оговаривали детали подготовки атаки.