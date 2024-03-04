Песков: РФ надеется узнать результаты проверки после публикации разговора офицеров ФРГ

По словам пресс-секретаря президента, запись разговора офицеров ФРГ свидетельствует, что в германском военном ведомстве предметно обсуждают планы ударов по территории РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия надеется ознакомиться с результатами анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки после публикации разговора офицеров Бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом, я имею в виду даже через СМИ, узнаем, к чему пришла эта проверка", - отметил он.

Песков подчеркнул, что запись разговора офицеров ФРГ свидетельствует, что в германском военном ведомстве предметно обсуждают планы ударов по территории РФ. Представитель Кремля обратил внимание, что Москва в этой связи устроила демарш немецкой стороне. "Вы знаете, что и определенный демарш предпринят нами, и вызван посол ФРГ [в МИД РФ]. Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах Бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории РФ. Это не нуждается в никаких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", - констатировал пресс-секретарь президента.

"Уже всем желающим удалось ознакомиться [с записью], и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались. Здесь формулировки очень важны", - добавил он.

По словам Пескова, публикация разговора немецких военнослужащих вызывает вопрос о том, насколько они вообще контролируются Шольцем. "Здесь, конечно же, предстоит узнать, делают ли это в Бундесвере по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем Бундесвер и насколько господин [канцлер ФРГ Олаф] Шольц контролирует это все, или это является частью государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", - заключил представитель Кремля.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также оговаривали детали подготовки атаки.