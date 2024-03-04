Песков сообщил, что контактов Путина и Пашиняна в настоящее время нет в графике

Они могут быть оперативно организованы при необходимости, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Контакты президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна могут быть оперативно организованы при необходимости, пока их в графике нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент контактов на высшем уровне в графике не предусмотрено. Вместе с тем при необходимости, конечно, [такие контакты] могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется получить от Армении ответ относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ. Пашинян отмечал, что Ереван юридически заморозит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности, если она не выполнит свои обязательства.