Путину докладывают об уничтожении Abrams в зоне СВО

Президент обладает всей полнотой информации, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обладает всей полнотой информации об успехах российских военных в зоне СВО, в том числе ему докладывают об уничтожении американских танков Abrams, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте и, конечно, о таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, и президент обладает всей полнотой информации", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, доложено ли Путину об уничтожении двух американских танков.

В частности, накануне сообщалось, что один из Abrams удалось поразить на авдеевском направлении с помощью FPV-дронов "Упырь". Первый же такой танк был уничтожен 26 февраля командиром расчета БПЛА с позывным Рассвет при помощи FPV-дрона "Пиранья".