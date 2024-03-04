В Иране откроют пять избирательных участков для голосования на выборах президента РФ

Проголосовать можно будет в Тегеране, Исфахане, Реште, поселке Марварид, а также в городе Дашт-е Аббас

ДУБАЙ, 4 марта. /ТАСС/. Пять избирательных участков для голосования на выборах президента России будут открыты 17 марта на территории Ирана. Об этом сообщило российское посольство в Тегеране.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале диппредставительства, находящиеся в исламской республике граждане России смогут отдать свой голос в Тегеране (посольство РФ), Исфахане (генеральное консульство РФ), Реште (генеральное консульство РФ), поселке Марварид (населенный пункт для российских специалистов, работающих на АЭС "Бушер"), а также в городе Дашт-е Аббас, расположенном в провинции Илам на западе Ирана.

"Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени (07:30 - 19:30 мск). Для участия предварительная регистрация не требуется", - говорится в сообщении.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.