Комиссия ГД обсудит признание нежелательной в РФ американской НПО Freedom House

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что НПО в опубликованном ранее ежегодном докладе "Свобода в мире" "заранее бездоказательно объявила выборы" в РФ сфальсифицированными

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ изучит возможность признания нежелательной в РФ деятельности американской неправительственной организации Freedom House. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"С учетом неоднократного использования НПО Freedom House правозащитной тематики в качестве инструмента внешнего давления и вмешательства во внутренние дела нашей страны изучим возможность признания деятельности этой американской организации нежелательной в России. Будем держать этот вопрос на контроле", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он подчеркнул, что НПО в опубликованном ранее ежегодном докладе "Свобода в мире" "заранее бездоказательно объявила выборы" в РФ сфальсифицированными. "При этом приближающимся президентским выборам в США американские псевдоправозащитники таких оценок не дают и почему-то вообще уходят от оценок избирательной кампании в своей стране", - добавил Пискарев. Он назвал такой подход "подозрительной близорукостью", отметив, что "поводов для того, чтобы возвысить голос в защиту прав человека, в США хоть отбавляй".

"Чем ближе в России выборы президента, тем сильнее нарастает организованная Западом кампания по их дискредитации. В США, где в этих мероприятиях уже участвуют Госдеп, посольство в Москве и прикормленные СМИ, к шельмованию России подключили и правозащитников", - отметил Пискарев.