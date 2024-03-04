РФ представит ОЗХО доказательства применения Украиной отравляющих веществ

Замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский подчеркнул, что РФ постоянно информирует технический секретариат ОЗХО о планах по осуществлению химических провокаций с использованием различных токсичных веществ, разрабатываемых вооруженными формированиями Украины

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия формирует и представит в техническом секретариате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательную базу применения Украиной отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против наших военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу. В сентябре 23-го года в Запорожской области также был задокументирован факт применения украинскими спецслужбами в террористических целях боевого отравляющего вещества. Мы формируем доказательную базу, и она, безусловно, будет представлена и в техническом секретариате ОЗХО, и в иные организации при необходимости", - сообщил он, комментируя информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе.

Лысогорский подчеркнул, что РФ постоянно информирует технический секретариат ОЗХО о планах по осуществлению химических провокаций с использованием различных токсичных веществ, разрабатываемых вооруженными формированиями Украины, а также по использованию химических объектов для размещения украинских войск и проведения боевых действий. "Такое безрассудное поведение, естественно, влечет за собой тяжелые последствия. Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать. К сожалению, исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года", - добавил он.