Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский прокомментировал информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Итоги расследований, проведенных Россией, показали, что страны Запада являются разработчиками и поставщиками на Украину боевых отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные. При этом по итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках Конвенции [о запрещении химического оружия, КЗХО] боевых отравляющих веществ", - сказал он, комментируя информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе.

По его словам, вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. "Это ненормально, когда страну, обладающую наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими странными маневрами консолидированных сил западной коалиции выдавливают. На это место ставится Украина, у которой отсутствует сейчас химическая промышленность как класс", - пояснил Лысогорский.