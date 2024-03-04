Сальдо сообщил о росте атак БПЛА на левобережье Днепра

При этом интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число атак беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью газете "Известия".

"Интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась, но увеличилось количество атак дронов - они просто-напросто варварски себя ведут: нападают на обычные гражданские машины. Но тем не менее мирная жизнь берет верх. И в наших военных херсонцы уверены все больше и больше, потому что сами видят, что происходит", - сказал Сальдо.

Губернатор Херсонской области сообщил, что жители постепенно возвращаются в населенные пункты на левобережье Днепра, несмотря на угрозу нападения с воздуха.