Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу

Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласил решение судья, после чего оно вступило в законную силу.

Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы.

На заседании представитель ЦИК просил оставить решение, принятое в первой инстанции, без изменений. "Мы не видим оснований для отмены принятого решения, каких-либо нарушений", - сказал он.

Надеждин апеллировал к воле избирателей, исполнению которой препятствуют формальные претензии ЦИК. "Сотни тысяч людей ясно заявили, что хотят видеть меня в бюллетенях", - заявил Надеждин.

Верховный суд также ранее признал законным отказ по двум предшествующим искам с оспариванием формы документов ЦИК. Надеждин заявил, что намерен пройти в исками все судебные инстанции, чтобы иметь возможность оспаривать существо законодательных и административных актов в Конституционном суде. 8 февраля ЦИК отказал в регистрации на выборах Надеждину из-за высокого процента брака в сданных подписях. По итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей недействительными были признаны 9 147 из них. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. Всего Надеждин сдал в ЦИК почти 105 тыс. подписей.