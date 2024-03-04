Медведев заявил, что Россия исполняет особую миссию в мире

Нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, считает заместитель председателя Совета безопасности

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия сейчас исполняет особую миссию в мире, и нет сомнений, что эта миссия будет выполнена, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Это разговор о той базовой системе координат, в которой существует наша страна сегодня, и не просто существует, [в которой она] мыслит, действует, сражается и побеждает. Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена", - сказал замглавы СБ, открывая лекцию на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он отметил, что разговор пойдет "о том, без чего не может существовать ни одно государство в мире, - о его границах". "Не только границах на официальных картах, но границах в более широком смысле этого слова. Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем. Это вопросы не риторические, они не так однозначны, как могут показаться с первого захода", - сказал Медведев.