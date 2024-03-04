Медведев назвал действия РФ на Украине вынужденным ответом на русофобскую политику

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия своими действиями на Украине не пытается расширить свою территорию, а вынужденно реагирует на русофобскую политику в Киеве и на Западе, защищает свой суверенитет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание. Первые".

"То, что происходит на Украине, - это особый случай. Речь не идет о расширении границ нашего государства - Российской Федерации - методом эффективной оккупации, - подчеркнул Медведев. - Наши действия - это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет".