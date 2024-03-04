Медведев заявил, что представления англосаксонского мира о "русской угрозе" устарели

Западу пора усвоить, что современный мир - это не колониальный порядок, подчеркнул замглавы Совбеза РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. "Русская угроза" стала "омерзительной константой" англосаксонского мира, но эти представления устарели. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала - не побоюсь сказать - омерзительной константой англосаксонского мира, но им пора усвоить: современный мир - это не колониальный порядок. Если Запад до сих пор считает такой подход единственно приемлемой моделью существования международных отношений, развития международного, ему придется познать в определенный период, что его представления устарели. Мир стал гораздо сложнее, чем раньше, и при этом стал более разумным", - сказал Медведев.