Медведев: Запад стремится создать условия для недоверия между РФ и ее соседями

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Запад всеми силами стремится создать условия для недоверия между РФ и ее соседями, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Вместе с ними мы находимся внутри общего культурно-ценностного пространства, в защите которого откровенно и кровно заинтересованы. Поэтому и воспринимаем наше партнерство не как нечто навязанное, а наоборот, как что-то родное, по-особому откликающееся в нашем сердце. Но именно эту стратегическую сферу сделали своей главной мишенью наши враги. Они всеми силами стремятся создать условия для недоверия и откровенной вражды между Россией и ее соседями", - сказал Медведев, отметив, что ядром геостратегического пространства РФ являются сопредельные ей страны.