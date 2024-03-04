Медведев: Россия не диктует соседям свою политическую волю и не намерена впредь

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия не диктует соседям из ближнего зарубежья свою политическую волю, не грозит санкциями, а учитывает их глубинные интересы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание".

"За годы, прошедшие после распада СССР, мы сохранили с ними выгодную торговую кооперацию, комфортное межчеловеческое общение. Замечу, Россия не диктует своим добрым соседям политическую волю, не указывает им, как жить, не угрожает санкциями. Ничего подобного просто не делает. Никогда наша страна такого не предпринимала и не намерена впредь. Мы, наоборот, друг к другу прислушиваемся, стараемся всегда в самом широком контексте учитывать глубинные интересы", - отметил он.