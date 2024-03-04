Медведев заявил, что Россия была готова к конструктивному взаимодействию с ЕС

Зампред Совбеза РФ отметил, что Европа выбрала путь "бессловесных животных"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия была готова к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом, но Европа выбрала путь "бессловесных животных", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"До поры до времени мы были готовы продолжать такую же конструктивную линию с Евросоюзом. Я напомню, что в лучшие годы наш торговый оборот с Европейским Союзом доходил до 500 млрд евро. <…> Страны Евросоюза выбрали для себя иной путь - стать для Соединенных Штатов, если хотите, такой жесткий термин, я его произнесу, - бессловесными животными", - сказал политик на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".