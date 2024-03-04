В ДНР на выборах президента будут работать 1 252 выездные группы участковых избиркомов

Глава избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий добавил, что мобильные группы в полной мере обеспечат автотранспортом

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии (УИК) ДНР соберут по две мобильные группы для проведения вне стационарных участков голосования на выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщил глава избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.

"Всего в ДНР организована работа 626 участковых избирательных комиссий. Каждая участковая избирательная комиссия выделит две мобильные группы для выездных голосований. Соответственно - 1252 группы", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что выездные группы в полной мере обеспечат автотранспортом.

Ранее Высоцкий сообщил ТАСС, что с 25 февраля досрочное голосование проводится в республике на участках, расположенных у линии боевого соприкосновения, полномасштабное досрочное голосование стартует 10 марта и продлится до 14 марта включительно. Оно пройдет на придомовых территориях. В основные дни выборов - 15, 16 и 17 марта - голосование будет проводиться на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования.