Медведев заявил, что США повсюду разжигают войны с целью зарабатывания денег

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. США и их сателлиты под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны, но истинная цель - зарабатывание денег. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание. Первые".

"Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Ну цель-то при этом вполне прозрачна - money-making (зарабатывать деньги - прим. ТАСС), - сказал он.