Украина - это Россия, переговоры с Киевом невозможны. Медведев выступил в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Украина - это Россия, а альтернативная концепция должна "исчезнуть навсегда", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне "Знание. Первые", он подчеркнул, что Москва доведет специальную военную операцию до победы, и заверил: она не заинтересована в "новых землях", но и свои не отдаст. Политик также оценил риски ядерного конфликта, которые сейчас "стократ круче", чем во времена Карибского кризиса, и выразил уверенность в том, что любой президент США будет пытаться сдерживать Россию.
ТАСС собрал основные тезисы Медведева.
О стратегических границах России
- Границы бывают географические и стратегические, и они совпадают только у стран, которые "неспособны воздействовать на ключевые глобальные решения". Со смертью однополярного миропорядка "каждый крупный центр на планете будет стараться обеспечить свои стратегические границы".
- "У России, как у любой великой державы, стратегические границы, конечно, лежат далеко за пределами географических. И держатся они не на военной силе или финансовых вливаниях, а на гораздо более прочной, практически незыблемой основе".
- "Территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ".
- "Наш главный интерес - это не приобретение новых земель, в чем нас пытаются упрекать. <...> Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветанию своих граждан и международного сообщества".
О миссии России
- Москва "выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире", и "нет сомнений, что эта миссия будет исполнена". С российской позицией придется считаться всем, тем более что сильная Россия нужна большинству стран мира.
- "Возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно". Однако он был "достойным наследником Российской империи", "интегральные части" которой сегодня "должны вернуться домой".
Об Украине
- "Украина - это, безусловно, Россия". Альтернативная концепция "должна исчезнуть навсегда".
- Специальная военная операция - "вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада". "Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца. До окончательной победы, до капитуляции неонацистов".
- Переговоры по Украине возможны не с нынешними властями в Киеве, а только "с какими-то новыми людьми, <...> когда они признают реалии, сложившиеся на земле": "Все прекрасно понимают, что мы никогда не откажемся от наших земель". "Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся".
О ближнем зарубежье
О "русской угрозе"
- Запад "привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе", это "омерзительная константа англосаксонского мира". "Его представления устарели: мир стал гораздо сложнее, чем раньше, и при этом стал более разумным".
- "До поры до времени" Москва была готова к конструктивным отношениям со странами Европы, но те решили "стать для Соединенных Штатов <...> бессловесными животными", а их политики "превратились в предателей национальных интересов собственных стран".
- На Западе хотели бы ужать Россию "в пределы Московского княжества", но это "заведомо недостижимая" цель.
О политике США
- Российско-американские отношения сейчас хуже, чем во времена Карибского кризиса: "Это полноценная война против России американским оружием с участием американского спецназа и американских советников".
- Экс-президент США Дональд Трамп может победить на предстоящих выборах, если его "окончательно не законопатят в тюрьму", шансы есть и у нынешнего президента Джо Байдена. "Кого бы ни избрали, <...> этот президент все равно будет проводить в отношении нашей страны совершенно очевидную, выверенную десятилетиями политику сдерживания. <...> И это печально".
- США не стали бы мириться, если бы кто-то начал использовать против них их же методы, попытался бы "засунуть ежа под голый зад" Вашингтону: "Такая активность наткнулась бы на жесточайшее противодействие Соединенных Штатов и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0".
Об отношениях с Германией
- Россия не забудет об утечке разговора германских офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. "Дипломатическая дорога не закрыта, но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны".
О ядерной угрозе
- "Главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально ни прозвучит. И эта угроза стократ круче <...>, чем <...> во время Карибского кризиса".