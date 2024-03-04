Украина - это Россия, переговоры с Киевом невозможны. Медведев выступил в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Украина - это Россия, а альтернативная концепция должна "исчезнуть навсегда", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне "Знание. Первые", он подчеркнул, что Москва доведет специальную военную операцию до победы, и заверил: она не заинтересована в "новых землях", но и свои не отдаст. Политик также оценил риски ядерного конфликта, которые сейчас "стократ круче", чем во времена Карибского кризиса, и выразил уверенность в том, что любой президент США будет пытаться сдерживать Россию.

ТАСС собрал основные тезисы Медведева.

О стратегических границах России

Границы бывают географические и стратегические, и они совпадают только у стран, которые "неспособны воздействовать на ключевые глобальные решения". Со смертью однополярного миропорядка "каждый крупный центр на планете будет стараться обеспечить свои стратегические границы".

"У России, как у любой великой державы, стратегические границы, конечно, лежат далеко за пределами географических. И держатся они не на военной силе или финансовых вливаниях, а на гораздо более прочной, практически незыблемой основе".

"Территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ".

"Наш главный интерес - это не приобретение новых земель, в чем нас пытаются упрекать. <...> Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветанию своих граждан и международного сообщества".

О миссии России

Москва "выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире", и "нет сомнений, что эта миссия будет исполнена". С российской позицией придется считаться всем, тем более что сильная Россия нужна большинству стран мира.

"Возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно". Однако он был "достойным наследником Российской империи", "интегральные части" которой сегодня "должны вернуться домой".

Об Украине

"Украина - это, безусловно, Россия". Альтернативная концепция "должна исчезнуть навсегда".

Специальная военная операция - "вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада". "Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца. До окончательной победы, до капитуляции неонацистов".

Переговоры по Украине возможны не с нынешними властями в Киеве, а только "с какими-то новыми людьми, <...> когда они признают реалии, сложившиеся на земле": "Все прекрасно понимают, что мы никогда не откажемся от наших земель". "Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся".

О ближнем зарубежье

У Москвы нет территориальных споров со странами ближнего зарубежья. "Россия не диктует своим добрым соседям политическую волю, не указывает им, как жить, не угрожает санкциями".

Это на Западе "стремятся создать условия для недоверия и откровенной вражды между Россией и ее соседями".

О "русской угрозе"

Запад "привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе", это "омерзительная константа англосаксонского мира". "Его представления устарели: мир стал гораздо сложнее, чем раньше, и при этом стал более разумным".

"До поры до времени" Москва была готова к конструктивным отношениям со странами Европы, но те решили "стать для Соединенных Штатов <...> бессловесными животными", а их политики "превратились в предателей национальных интересов собственных стран".

На Западе хотели бы ужать Россию "в пределы Московского княжества", но это "заведомо недостижимая" цель.

О политике США

Российско-американские отношения сейчас хуже, чем во времена Карибского кризиса: "Это полноценная война против России американским оружием с участием американского спецназа и американских советников".

Экс-президент США Дональд Трамп может победить на предстоящих выборах, если его "окончательно не законопатят в тюрьму", шансы есть и у нынешнего президента Джо Байдена. "Кого бы ни избрали, <...> этот президент все равно будет проводить в отношении нашей страны совершенно очевидную, выверенную десятилетиями политику сдерживания. <...> И это печально".

США не стали бы мириться, если бы кто-то начал использовать против них их же методы, попытался бы "засунуть ежа под голый зад" Вашингтону: "Такая активность наткнулась бы на жесточайшее противодействие Соединенных Штатов и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0".

Об отношениях с Германией

Россия не забудет об утечке разговора германских офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. "Дипломатическая дорога не закрыта, но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны".

О ядерной угрозе