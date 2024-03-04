Медведев: за последние два года россияне снова стали единым народом

Так политик ответил на вопрос, что поменялось в каждом россиянине за два года СВО

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Граждане России за те два года, что идет СВО, снова стали единым народом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание".

Отвечая на вопрос одного из участников мероприятия, что в каждом из нас поменялось за два года спецоперации, Медведев ответил коротко: "Мы снова стали единым народом".

"Смотрите, в нашей стране и в имперский период эти процессы шли, и в советский период. Кто постарше, помнит или читал, говорили о создании единой общности советского народа", - продолжил свою мысль зампред Совбеза.

"Надо отдать должное, есть американская нация, которая сложилась за столетия. Это крепкая основа существования Соединенных Штатов Америки. И мы теперь снова стали [единым] народом России", - заключил Медведев.