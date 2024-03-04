В Псковской области впервые откроют участки для голосования у границы РФ с Евросоюзом

Это позволит россиянам, постоянно проживающим на территории ЕС, принять участие в выборах

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники Избирательной комиссии Псковской области на выборах президента РФ 15, 16 и 17 марта впервые в истории нашей страны организуют избирательные участки вблизи международных пунктов пропуска, расположенных на территории Печорского, Пыталовского и Себежского районов вблизи границы с Эстонией и Латвией. Это позволит гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Евросоюза, принять участие в голосовании, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Игорь Сопов.

Он отметил, что организация таких пунктов для голосования крайне важна для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами нашей страны, так как они из-за границы не могут проголосовать на выборах президента страны даже при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ): эта система недоступна для иностранных пользователей, доступ к ней из-за рубежа нельзя получить даже при помощи VPN-сервисов. Кроме того, в этом году избирательные участки откроются лишь в 45 странах мира, хотя в прошлые президентские выборы они действовали на территории 77 государств.

"В настоящее время Избирательная комиссия Псковской области прорабатывает вопрос об организации голосования на выборах президента РФ для жителей России, постоянно проживающих на территории иностранных государств и имеющих гражданство РФ, но не имеющих прописки. Центральная избирательная комиссия поручила нам организовать избирательные участки вблизи пограничных переходов. По нашей оценке, такие пункты для голосования будут организованы у нас на пограничных переходах. Это будет реализовано впервые", - сказал собеседник агентства.

Такие пункты для голосования предположительно будут развернуты на территории Печорского, Пыталовского и Себежского районов, вблизи международных пунктов пропуска, которые расположены на границе с Эстонией и Латвией.

"Предварительно планируем использовать низкопольные автобусы, куда войдет все необходимое оборудование для работы избирательного участка. Возможно, это будут помещения, которые находятся вблизи пограничных переходов. Это необходимо для того, чтобы люди, которые путешествуют, либо приезжают в Российскую Федерацию или специально приезжают на выборы, могли бы проголосовать на выборах президента РФ", - сказал Игорь Сопов.

Он также напомнил, что проведение такого голосования имеет особую актуальность, учитывая сократившееся число стран, где планируют открыть участки для голосования на выборах президента России. "При проведении выборной кампании по выборам президента РФ мы должны открывать избирательные комиссии за пределами нашей страны, в иностранных государствах. Они открываются как правило, при консульствах или при посольствах. У нас в предыдущие годы открывались избирательные участки в 77 странах. В этом году откроются только в 45 странах. Порядка 113 участков не откроются. В частности, в Германии из 15 участков откроются всего лишь два", - пояснил председатель Избирательной комиссии Псковской области.