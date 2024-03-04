Лавров сообщил, что приглашал послов ЕС на встречу перед выборами президента РФ

За два дня до назначенного мероприятия те отказались

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

Глава российской дипломатии рассказал, что у РФ накопилось много материалов о том, как посольства Европейского союза в Москве "готовятся к выборам президента России", включая "создание каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров".

"Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов Европейского союза, по-моему, недели полторы назад на встречу со мной, на которой я просто хотел как министр иностранных дел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим. Что вы думаете, за два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: мы решили не ходить", - сказал Лавров на дискуссии марафона общества "Знание" "Россия и ее роль в формировании многополярного мира" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Модератор сессии - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.