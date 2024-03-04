Лавров: посольства стран ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в РФ

Глава МИД России отметил, что уже накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к российским выборам президента, какие, в частности, используют механизмы вмешательства

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия располагает данными о подготовке посольствами стран Евросоюза в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.

"У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься", - сказал глава дипведомства РФ.

"Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов Европейского союза, по-моему, недели полторы назад на встречу со мной, на которой я просто хотел как министр иностранных дел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим. Что вы думаете, за два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: мы решили не ходить", - рассказал министр.

"Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это видано? Вот до чего доходят манеры этих заклятых партнеров", - указал глава российской дипломатии.

Модератором дискуссии марафона общества "Знание" "Россия и ее роль в формировании многополярного мира" выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.