В ДНР открылся центр информирования жителей о ходе голосования на выборах президента РФ

Центр рассчитан на несколько десятков человек

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия ДНР открыла в Донецке информационный центр, который будет работать во время голосования на выборах президента РФ, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Информационный центр призван осветить работу как избирательной комиссии ДНР, так и избирательной системы в целом. Кроме того, здесь будут проходить брифинги, интервью, различные медийные мероприятия, направленные на освещение подготовки и проведения выборов и непосредственно самого процесса голосования", - сказал на открытии центра председатель регизбиркома Владимир Высоцкий.

Он добавил, что планируется дооборудование центра необходимой техникой. Отметим, что центр рассчитан на несколько десятков человек.

С 25 февраля досрочное голосование началось в республике на участках, расположенных у линии боевого соприкосновения, в полномасштабном формате оно стартует 10 марта и продлится до 14 марта включительно. Голосование пройдет на придомовых территориях. В основные дни выборов - 15, 16 и 17 марта - голосование будет проводиться на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования.